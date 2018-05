Diese Fotos sorgen dieser Tage für einige Aufregung, weil sie die Verhältnisse von Sport und Politik zu berühr en scheinen: Die beiden deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen, am Sonntag in London. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir, selber mit türkischen Wurzeln, hat das Treffen am Montag in Berlin scharf kritisiert. O-Ton: "Sie haben sich hergegeben für eine billige Propaganda Show für einen Despoten, für einen autoritären Herrscher, der offensichtlich Angst hat faire Wahlen in der Türkei zu verlieren und jetzt sich hinter Fußballspielern verstecken muss, weil er anders möglicherweise Wahlen nicht mehr gewinnt, aber dafür sollten sich deutsche Nationalspieler nicht hergeben für eine solche Propaganda Show. Ich erwarte von den beiden, dass sie sich jetzt klar äußern, sich distanzieren von dieser Propaganda Show für ein korruptes Regime, für ein menschenrechtsverachtendes Regime, da haben deutsche Nationalspieler nichts verloren." Auch angesichts solcher Bilder wird Bundestrainer Joachim Löw den vorläufigen Kader der Deutschen für die Fußball Weltmeisterschaft in Russland am Dienstag bekannt geben.