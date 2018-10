Catland Books im New Yorker Stadtteil Brooklyn versteht sich als okkulter Buchladen und spiritueller Gemeinschaftsraum. Das Angebot von Miteigentümerin Melissa Madara richtet sich an Okkultisten, Yogis, Heiden, Mystiker oder Hexen - sowie an alle, die an der Verbesserung ihres spirituellen Selbst interessiert sind. Eine Veranstaltungsankündigung hat hier nun für große Aufregung gesorgt. Sogar Morddrohungen haben die Betreiber des Ladens erhalten. Denn sie hatten für das Wochenende zu einer gemeinsamen Verfluchung von Brett Kavanaugh eingeladen, Richter am Obersten Gerichtshof der USA. "Seit der Anhörung von Dr. Ford und Kavanaugh gibt es eine Menge Wut in der Gemeinde. Und wir wollten den Menschen die Möglichkeit geben, durch Spiritualität gezielt aktiv zu werden." Von Christlichen Gruppen hagele es Kritik. Das sei doch Schwarze Magie! "Ob das nun schwarze Magie ist, oder vielleicht doch eher weiße... Ich bin misstrauisch gegenüber jedem, der meint, Kavanagh zur Rechenschaft zu ziehen, sei keine gute Tat zum Wohle der Menschheit." Der Erfolg ihrer bisherigen Verhexung gebe ihnen Recht, glaubt Melissa Madera. "Unsere Flüche auf Trump begannen, als er Präsident geworden ist. jedes Mal, wenn wir etwas getan haben, gab es neue Informationen darüber, ob er sich etwas zuschulden hatte kommen lassen, Steuerbetrug oder Absprachen mit Russland, Betrug bei der Wahl und solche Sachen. Jedes Mal dringt mehr in die Öffentlichkeit. Ich weiß, dass es eine langfristige Aufgabe ist. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit den Ergebnissen." Am Samstagabend war es soweit. 15.000 Leute hatten bei Facebook Interesse an dem Event bekundet, 60 Leuten bietet der Buchladen Platz. Welche Auswirkungen die gemeinsame Verfluchung hatte, stand zunächst nicht fest.