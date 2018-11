Wird Neukaledonien der jüngste souveräne Staat der Welt? Am Sonntag waren die Bürger des französischen Archipels, 1300 Kilometer östlich von Australien, dazu aufgerufen, über ihre Unabhängigkeit abszustimmen. Vor den Wahllokalen bildeten sich teils lange Schlangen. Das Referendum steht am Ende eines über 30-jährigen Dekolonisationsprozesses. Die Spannungen zwischen indigenen Einwohnern, die für die Unabhängigkeit eintreten, und den Nachkommen der Kolonialsiedler, die Frankreich gegenüber loyal bleiben wollen, sind hier seit langem groß. Ein "Ja" würde den Zugang zur indisch-pazifischen Region für Paris einschränken, wo China seine Präsenz ausbaut. Es ist das erste Unabhängigkeitsreferendum auf französischen Gebiet, seit Dschibuti am Horn von Afrika 1977 für seine Souveränität gestimmt hat.