Deutschland kritisiert die jüngst angekündigten US-Pläne für Importzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte und befürwortet gegebenenfalls Gegenmaßnahmen der Europäer. Die Bundesregierung lehne solche Zölle ab, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag. "Diese Zölle werden die internationalen Handelsströme unserer Stahl- und Aluminiumindustrie empfindlich treffen. Das Problem 'globale Überkapazitäten' in diesen beiden Sektoren. Stahl und Aluminium, das lässt sich durch solche einseitigen Maßnahmen der USA nicht lösen." Das Bundeswirtschaftsministerium wies darauf hin, dass es sich bisher nur um Ankündigungen des US-Präsidenten handle, noch nicht um ein konkretes Vorgehen. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag angekündigt, Strafzölle auf globaler Ebene gegen Stahl- und Aluminiumlieferanten der USA zu verhängen. Die Europäische Union, Kanada, Brasilien und weitere wichtige US-Handelspartner drohten mit Gegenmaßnahmen. Die EU sei in der Pflicht, eine Antwort auf die amerikanischen Strafzölle zu finden, zeigte sich Jürgen Kerkhoff überzeugt, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. "Das Ziel des amerikanischen Präsidenten, die Importe zu halbieren, hätte zur Folge, dass rund 13 Millionen Tonnen von Stahlprodukten, die gegenwärtig nicht dann in die USA geliefert werden können, ihren Weg auf den freien und offenen europäischen Markt finden würden, und dies wäre eine Bedrohung für unsere Industrie." Kanada exportiert am meisten Stahl in die USA. Es folgen Brasilien und Südkorea. Deutschland steuert knapp vier Prozent bei. Trump geht es offenbar besonders um China, dem vorgeworfen wird, vor allem für die weltweiten Überkapazitäten im Stahlsektor verantwortlich zu sein. China trägt jedoch nur 2,9 Prozent zu den US-Stahlimporten bei. US-Schutzzölle würden die Volksrepublik also nicht direkt hart treffen. Die Entwicklung könnte zu einem ausgewachsenen Handelskrieg führen, befürchtet DIHK-Aussenhandelsexperte Volker Treier. "Das ist handelspolitischer Harakiri, der jetzt stattfindet, oder - ein anderes Bild - die Büchse der Pandora ist hoffentlich nicht geöffnet, aber Herr Trump versucht das. Die Frage ist, wie besonnen oder unbesonnen andere Handelspartner reagieren werden. Aber eins ist klar: Auch Europa muss reagieren, um eindeutige Signale zu setzen, In Medien war zuletzt die Rede von Zöllen auf Whiskey oder Harley-Davidson-Motorräder. "Das ist sicherlich ein guter Schritt, jetzt sich Gedanken zu machen, ob man die nicht wirklich auch aus der Schublade zieht, weil das hat den Anschein, dass die US-Seite eine andere Sprache nicht versteht." Trump beruft sich bei seinen Zoll-Plänen auf ein US-Gesetz aus Zeiten des Kalten Kriegs, das Einfuhrbeschränkungen zum Schutz der nationalen Sicherheit erlaubt.