Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Timo Wollmershäuser, Ifo-Institut: "Wie sie dem Titel unserer Gemeinschaftsdiagnose entnehmen können, befindet sich die deutsche Wirtschaft im Frühjahr 2018 in einem Boom. Und nach der vorliegenden Prognose dürfte sich dieser Boom auch weiter fortsetzen. Allerdings, meine Damen und Herren, wird die Luft dünner. Die verfügbaren Kapazitäten werden allmählich knapper, so dass im Prognosezeitraum die Konjunktur etwas an Schwung verliert. Neben dem hohen Auslastungsgrad, der sich bereits in vielen Wirtschaftsbereichen abzeichnet, weisen darauf auch die Geschäftserwartungen, die zum Beispiel am Ifo-Institut erhoben werden, hin. Diese trübten sich zuletzt ein. Und das ist wohl auch Folge der Verunsicherung über das außen- und handelspolitische Umfeld. Im Jahresdurchschnitt dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 2,2 Prozent und im kommenden Jahr um zwei Prozent expandieren. Damit heben die Institute ihre Einschätzungen zum Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes in beiden Jahren um jeweils 0,2 Prozentpunkte gegenüber ihrer Herbst-Diagnose 2017 an."