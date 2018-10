Deutschland will die wirtschaftliche Entwicklung in den afrikanischen Ländern stärken. Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung die Staatsoberhäupter mehrerer afrikanischer Staaten zu einer Konferenz nach Berlin eingeladen. Bundeskanzlerin Angela Merkel: O-TON ANGELA MERKEL, BUNDESKANZLERIN: "Uns ging es eben nicht nur darum über Afrika zu reden, sondern mit Afrika zu reden. Und das ist auch eine zentrale Lehre, die wir ziehen aus der klassischen Entwicklungshilfe, die oft nicht die Erfolge gebracht hat, die wir uns wünschen. Und deshalb müssen wir mit Ihnen sprechen." Um Investitionen deutscher Firmen in Afrika zu stärken, will die Bundesregierung etwa einen Fonds auflegen, der kleinen und mittleren Firmen den Markteintritt erleichtern soll. Zudem sollen die Geschäfte auf dem afrikanischen Kontinent besser gegen politische und finanzielle Risiken abgesichert werden. Außerdem sind mit mehreren Staaten Ausbildungspartnerschaften geplant. Regionalen Firmen und Industrieparks sollen verstärkt gefördert werden, so Merkel. Die Bemühungen um Afrikas Wirtschaft sollen dazu beitragen, die Migration aus afrikanischen Ländern nach Europa zu stoppen. Wissenschaftler sagen voraus, dass Bevölkerung Afrikas bis 2050 von heute 1,2 Milliarden auf 2,6 Milliarden Menschen anwachsen wird.