Traditionelles Stelldichein im Kanzleramt anlässlich der Prognose der sogenannten Wirtschaftsweisen. Und die blicken vor dem Hintergrund von Brexit und internationalen Handelskonflikten inzwischen pessimistischer auf die Konjunktur. So erklärte der Sachverständigenrat am Mittwoch in seinem Gutachten für die Bundesregierung, das deutsche Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 1,6 Prozent und 2019 nur noch um 1,5 Prozent wachsen. Der Vorsitzende Christoph Schmidt beschrieb die aktuelle Lage so: O-Ton: "Der deutschen Volkswirtschaft geht es gut. Wir sind seit zehn Jahren im Aufschwung. Unsere Einschätzung ist, dass sich dieser Aufschwung, wenngleich mit gedämpftem Expansionstempo, fortsetzen wird. Was uns Sorgen bereitet, sind die Risiken und die Herausforderungen, die die künftige wirtschaftliche Entwicklung betreffen. Das ist im internationalen Kontext nicht zuletzt und vor allem die Frage, wie es mit der globalen Wirtschaftsordnung weitergeht, auf deren Elemente Deutschland so sehr angewiesen ist." Die Politik forderte das Gremium angesichts der nachlassenden, wirtschaftlichen Dynamik unter anderem zu mehr wachstumsfördernden Reformen auf, darunter zur vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Mit Blick auf den demografischen Wandel und die ungewisse Zukunft der globalen Wirtschaftsordnung sprachen die Top-Ökonomen von großen Herausforderungen. Auch darauf ging Merkel in ihrer Replik ein. O-Ton: "'Vor wichtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen' - ich glaube, das ist zumindest das, was auch wir empfinden. Einmal im Blick auf die internationale Ordnung, wo ja doch einige Irritationen zumindest uns im Augenblick beschäftigen, was das multilaterale Handelssystem anbelangt." Bislang hatten die fünf Ökonomen ein Plus von 2,3 und 1,8 Prozent für dieses beziehungsweise nächstes Jahr veranschlagt. Mit ihrer gesenkten Prognose sind sie nun sogar pessimistischer als die Bundesregierung, die für beide Jahre 1,8 Prozent vorhersagt.