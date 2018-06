Ja, wo bitte geht's denn hier zum fünften Stern? Das fragen sich vermutlich nicht nur die Schlachtenbummler am Samstag auf der Fanmeile am Brandenburger Tor, sondern auch die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die in ihrem selbst ernannten Endspiel nun gegen Schweden ein gutes Ergebnis abliefern müssen, um in der Mission Titelverteidigung nicht kläglich zu scheitern. Die Erwartungen der Deutschlandfans an dieses wichtige zweite Gruppenspiel nach der 1:0 Niederlage im Auftaktmatch gegen Mexiko lauten so: "2:0 für Deutschland. In der 93. Minute machen wir das 2:0, kurz vor der Halbzeit das 1:0. Und ich hoffe, die gewinnen. Die müssen gewinnen. Bitte!" "Soll ich ehrlich sein? Also, ich wünsche mir, dass Deutschland gewinnt, aber mein Tipp ist, Schweden gewinnt." "Heute haben wir einen richtig fetten, lustigen Super-Tag auf der Fanmeile in Berlin! Und dann wollen wir mal hoffen, damit Deutschland mal richtig schön was raushaut." Die Gefühle also gemischt. Genau wie das Wetter in Berlin. Es ist durchwachsen mit Regenschauern bei etwa 16 Grad. Da kann man nur hoffen, dass die deutsche Mannschaft am Schwarzen Meer in Sotschi bessere Bedingungen vorfindet. Es geht also um die Wurst und angerichtet ist es bereits. Anpfiff für diese wichtige Partie Deutschland gegen Schweden ist um 20 Uhr.