Gute Laune bei den schwedischen Fans am Schwarzen Meer. Das zweite WM-Gruppenspiel steht an. Schweden gegen Deutschland am Samstagabend in Sotschi. Vom deutschen Team wurde diese Partie bereits als vorzeitiges Endspiel deklariert, nachdem das Auftaktmatch gegen Mexiko mit 1:0 verloren wurde. Die Schweden schauen da deutlich entspannter auf das anstehende Spiel bei dieser Fußball-WM in Russland, denn sie hatten ihr erstes Spiel gegen Südkorea gewonnen. "Deutschland ist natürlich der Favorit. Aber ein Unentschieden 1:1 oder 0: 0 das wäre für Schweden gut, dann haben wir beim nächsten Spiel gegen Mexiko alles in eigener Hand. Aber natürlich hoffe ich auf einen Sieg. Doch die Deutschen sind schon echt gut." "Auf geht's, voll drauf, so gut wie es geht, alles Geben und wir unterstützen so gut, wie wir können." Für Deutschland-Fans gibt es jedoch auch eine gute Nachricht: ein Eisbär-Orakel in Gelsenkirchen hat einen Sieg für die Mannschaft gegen Schweden vorhergesagt: Zoosprecher Hendrin Berendson am Freitag: "Ja ein ganz klares Votum für die deutsche Mannschaft, sie ist ja zielstrebig zu dem deutschen Karton gegangen, hat sich das erste Stück Futter aus dem deutschen Karton herausgeholt, also Deutschland wird gewinnen. Und wie wir gesehen haben, Schweden geht baden." Anpfiff der Partie Deutschland gegen Schweden ist nach deutscher Zeit am Samstagabend um 20 Uhr. Und mal sehen, ob das deutsche Team dann die Schweden ähnlich auseinandernimmt, wie dieses Eisbären-Baby den schwedischen Obstkarton.