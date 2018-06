Japanische Fans feierten am Dienstag in Tokio auf der weltbekannten Kreuzung von Shibuya ihren gelungenen Auftaktsieg beim der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Auch Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga war voll des Lobes für die Nationalmannschaft: "Es ist das erste Mal, dass ein asiatisches Land bei der Weltmeisterschaft eine lateinamerikanische Nation geschlagen hat. Ich denke, das ist ein historischer Start für die japanische Nationalmannschaft." Und auch schon vor der WM-Partie Japan gegen Kolumbien am Dienstag in Saransk, rund 650 Kilometer östlich von Moskau, waren die Fans aus dem Land der aufgehenden Sonne sehr optimistisch: "Diese Leute aus Kolumbien sind ganz anders. Aber das macht nichts. Denn wir haben den Spirit der Samurais. Daher werden wir es schaffen. Ganz sicher." Und so kam es dann auch. Die Japaner siegten am Ende mit 2:1 gegen Kolumbien in ihrem ersten WM-Gruppenspiel. Ein gelungener Start ins Turnier also. Der entscheidende Treffer gelang dem ehemaligen Kölner Bundesliga Kicker Osako in der 73. Spielminute. Die Kolumbianer waren jedoch seit der 3. Minute nur noch mit 10 Spielern auf dem Platz, nachdem Sanchez wegen Handspiels die rote Karte gesehen hatte. Den Elfmeter vor rund 40.000 Zuschauern im Stadion verwandelte der in Dortmund spielende Kagawa. Als nächstes steht für die Japaner in der Gruppe H nun am Sonntag Senegal auf dem Programm. Und danach folgt dann als dritter Gegner Polen.