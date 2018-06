Keine zwei Wochen mehr bis zum Anstoß bei der Fußball-WM in Russland. Zeit, sich die teilnehmenden Mannschaften genau einzuprägen. Die Katze Achilles in St. Petersburg ist zumindest schon voll dabei, denn Achilles wird das offizielle Fußball-Orakel für die WM 2018 sein. Als eine von vielen Katzen wohnt Achilles im Palast des Hermitage Museums in St. Petersburg. Qualifiziert hat er sich mit richtigen Vorhersagen beim Confederation Cup 2017. Um seinen Tipp abzugeben wird Achilles zwischen zwei Futternäpfen wählen müssen, die jeweils mit der Landesflagge der Teams markiert sind. Eine besondere Eigenschaft wird ihm dabei zugutekommen: Achilles ist taub. Der Rummel um das weltweit größte Sportereignis des Jahres sollte ihn also nicht aus der Ruhe bringen.