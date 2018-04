Der peruanischen Polizei ist ein bemerkenswerter Schlag gegen Fälscher gelungen. Dabei ging es um Kopien von Panini-Fußball-Sammelalben. 80 Prozent der Ware sei für den inländischen Markt vorgesehen gewesen. Während die restlichen 20 Prozent ins Ausland verkauft werden sollten. Ein Polizeisprecher beschreibt den Fund am Mittwoch in Lima: "Es ist uns gelungen, mehr als 20.000 Objekte zu beschlagnahmen. Der Verkauf hätte den Verbrauchern und dem Staat Peru einen wirtschaftlichen Schaden in einer Größe von etwa 350.000 US-Dollar zugefügt." Zwei Personen wurden von der Polizei in diesem Zusammenhang festgenommen. Ihnen droht eine Gefängnisstrafe unter anderem wegen Betrugs und Fälschung.