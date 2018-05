Einmal einen richtig guten WM-Song schreiben, das ging den Machern dieses Werks schon lange durch den Kopf. Zur Aktion Titelverteidigung in Russland haben dann die beiden Fußball-Fans Robert Malorny und Johannes Lorenz mit "Ein Fünfter Stern" ihren Traum angepackt - und offensichtlich gefällt die rockige Hymne auch den Fans: Bei Youtube hat das am 2. Mai im Selbstvertrieb veröffentlichte Video nach knapp zwei Wochen bereits mehr als 13.000 Klicks. Texter Robert Malorny erzählt: "Es war aus der Situation geboren. Ich habe noch seinen Satz im Ohr - schreib den Text, ich schreib ich die Musik. Und das war so die Initialzündung. Ich schreibe sowieso gerne und hab mich dann einfach hingesetzt und mir hat es erst mal nur Spaß gemacht diesen Text zu schreiben. Dann hab ich ihn einfach geschickt und von ihm kam gleich die Reaktion, schön, gefällt mir, ich versuch was daraus zu machen." Komponist ist der 31-jährigen Theologen Johannes Lorenz, der eigentlich für das Haus am Dom des Bistums Limburg arbeitet. Mit dem Tonstudio Klangkantine in Darmstadt fanden die Autoren einen Verbündeten. Und mit dem Sänger Tobi Vorwerk, der 2015 als Teilnehmer der Show "The Voice of Germany" auf sich aufmerksam machte, kam gar etwas Glamour mit an Bord: "Eines Tages rief mich Chris hier aus der Klang-Kantine an und sagte, Tobi, ich hab einen WM-Song auf dem Schreibtisch liegen, hör dir den mal an, ich kann mir gut vorstellen, dass das passt. Gesagt, getan, bin vorbeigefahren, ich hab mir den Song angehört und fand es von Anfang an ziemlich geil. Ich hab mir gedacht, das kann gut funktionieren, wird gut funktionieren und dann haben wir angefangen." Der Song beschreibt den Weg der deutschen Nationalmannschaft vom ersten WM-Titel in Bern 1954 bis zu Mario Götzes Siegtreffer zum 4. Weltmeisterschaftstitel in Brasilien vor vier Jahren. Nach Russland reist die Elf von Jogi Löw als Titelverteidiger. Und mehrere Auftritte mit dem Song sind bereits geplant. Am liebsten wäre ihnen natürlich auch ein Gig zum Finale, das den Deutschen dann wirklich auch den "Fünften Stern" bescheren könnte.