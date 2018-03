Die Entscheidung der Essener Tafel, bis auf weiteres keine ausländischen Neukunden aufzunehmen, hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Vorwürfe wegen angeblichem Rassismus gab es ebenso wie Zustimmung. In den sozialen Netzwerken wurde das Thema kontrovers diskutiert. Viele sehen den eigentlichen Skandal darin, dass überhaupt so viele Menschen in Deutschland auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. Nach Angaben des Bundesverbandes der Tafeln übersteigt die Nachfrage bei weitem das Angebot. Darin sieht auch ein Bündnis aus Wohlfahrtsverbänden, das am Dienstag vor die Presse ging, das Hauptproblem. Auch wenn Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, deutlich machte, dass man die Entscheidung der Verantwortlichen bei der Essener Tafel für falsch hält: "Was die Entscheidung der Essener Tafel anbelangt, vorerst keine Ausländer als Neukunden aufzunehmen, ist das objektiv eine ethnische Diskriminierung. Das ist für uns ganz klar, und deshalb muss es auch korrigiert werden." Es sei gut, dass die Essener Tafel nun versuche, andere Lösungen für ihr Problem zu finden, sagte Schneider. Hauptverantwortlich sei aber die Bundesregierung. Diese müsse Armut und Verteilungskämpfe nicht kommentieren, sondern lösen und verhindern. Arme dürften nicht gegen Arme ausgespielt werden. "Eine echte Lösung kann nur so aussehen, und deswegen sitzen wir hier, zu sagen: Die Regelsätze müssen endlich so erhöht werden, dass keiner mehr auf Lebensmittelspenden angewiesen ist, sondern dass die Leute in den Supermarkt gehen und sich dort ihr Essen kaufen, wie alle anderen Menschen auch. Das ist Teilhabe, und das ist erst die Lösung. Die Tafeln wie in Essen, in Wattenscheid und Potsdam, Berlin, dauerhaft helfen könnte. Noch mal, Lebensmittelspenden sind gut, aber keiner darf in diesem Sozialstaat darauf angewiesen sein. Nur das kann die Lösung sein." Das Bündnis der Wohlfahrtsverbände wolle nun Druck auf die neue Große Koalition machen, damit diese das Armutsproblem entschieden angehe. Deutschland brauche eine andere und bessere Sozialpolitik. Und im Zweifelsfalle auch eine andere Steuer- und Finanzpolitik, so Schneider. Er sei sich sicher, dass Tausende Initiativen, Vereine und Wohlfahrtsorganisationen diese Forderungen unterstützen würden.