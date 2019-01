Ausflug nach Berlin-Britz im Süden der deutschen Hauptstadt. Hier steht die Hufeisensiedlung, die unter anderem nach den Plänen des Architekten Bruno Taut gebaut wurde. Das Projekt des sozialen Wohnungsbaus wurde zwischen 1925 und 1933 in mehreren Bauabschnitten errichtet. Seit 2008 trägt die Siedlung den Titel "UNESCO-Welterbe." Hier steht ein Haus, das in etwa genauso aussieht, wie damals, als die Häuser noch ganz neu waren. Wer sich dafür interessiert, der kann sich in Taute's Heim einmieten. Ab 150 Euro pro Nacht ist man dabei. Wer sich dafür entscheidet, kann original 20er Jahre-Bauhaus-Möbel aus Stahlroh und andere liebevoll umgesetzte Details genießen. Mitbesitzerin des Hauses ist Katrin Lesser. Sie ist die Urenkelin von Ludwig Lesser, der mit Taut bei der Gartengestaltung zusammengearbeitet hat. "Als wir das Haus gekauft haben, war für uns auch sehr wichtig, dass Bruno Taut, der ja für Berlin ein wahnsinnig wichtiger Architekt war, der hier vier der sechs Welterbe-Siedlungen geplant hat, dass es zu dem überhaupt kein Museum und gar nichts gibt und wir haben gedacht, das muss doch einen Ort geben, wo man seiner gedenken kann oder wo man das einfach mal sehen kann, seine Ideen spüren kann und erleben kann." Der Slogan zur damaligen Zeit hieß "Licht, Luft und Sonne" und das Ziel war, für die mittleren und unteren Einkommensschichten kostengünstig lebenswerten Wohnraum zu bauen", erklärt Ben Buschfeld, dem das Haus ebenfalls gehört. Taut sei ein Meister darin gewesen, diese Idee umzusetzen: "Seine Aufgabe war, kostengünstig zu bauen. Gleichzeitig verstand er es aber meisterlich, dass diese serielle Bauweise nicht in Monotonie umschlägt. Er hat sehr viel mit Farben gearbeitet, er hat sehr viel mit kleinen Details, Versprüngen in der Straßenfront, schöne Ziegelführung, et cetera gearbeitet." Ein Wegbereiter von Bruno Taut war der Architekt und Bauhaus-Gründer Walter Gropius, der ein lebenswertes Umfeld für die Menschen aus allen Schichten zum Ziel hatte. Mit der Kombination von Architektur, Kunst und Design schuf Gropius einen neuen Baustil, der Anhänger in aller Welt fand. Taut hat versucht, ein Gegenmodell zu den weit verbreiteten Wohnbedingungen der Arbeiter in den sogenannten Mietskasernen zu finden. Katja Campe gefällt das so gut, dass sie Taute´s Heim gleich für eine ganze Woche gemietet hat. "Und Hotel kann ja jeder. Und von daher, in so etwas zu wohnen, ist was ganz Besonderes."