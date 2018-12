Dort, wo diese Yaks herumlaufen, könnte ein normales Rindvieh kaum überleben. Doch Kälte, Schnee und Eis machen der in Zentralasien verbreiteten Rinderart nichts aus. Im Gegenteil: Sie fühlen sich unter solchen Bedingungen erst so richtig wohl. In Kirgisistan, wo diese Aufnahmen entstanden sind, sind die Tiere ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wegen seiner Anpassung an die extremen klimatischen Bedingungen stellt das Yak die Lebensgrundlage eines großen Teils der dort lebenden Menschen dar. Es liefert Milch, Fleisch, Leder, Haar und Wolle. Sein Kot dient als Brennmaterial. Nach wie vor wird das Yak auch als Last- und Reittier genutzt. Dieser Mann arbeitet als Yak-Hirte für eine Landwirtschafts-Firma: "Sie lieben die Kälte. Deshalb treiben wir sie im Sommer noch höher in die Berge. Im Winter bringen wir sie wieder ein Stück runter, wir folgen ihnen ständig. Im Moment befinden wir uns auf einer Höhe von 3250 Metern." Einige Yaks, die zuvor noch durch die kirgisischen Berge gezogen waren, landen in dieser Wurstfabrik. Die Kunden wissen das Fleisch zu schätzen, sagt der Direktor der Fabrik: "Die Yaks leben in der reinen Natur. Deshalb kann das Yak-Fleisch als eines der reinsten betrachtet werden. Heutzutage wird Yak-Fleisch immer beliebter und die Nachfrage dafür steigt jedes Jahr." Während das Hausyak in großer Zahl im Himalaya, in der Mongolei und sogar im Süden von Sibirien verbreitet ist, ist das Wildyak vom Aussterben bedroht.