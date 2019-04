Es ist die Katastrophe nach der Katastrophe. Vor fast drei Wochen hat der Zyklon "Idai" die Südküste von Afrika getroffen. Große Landstriche in Mosambik, Simbabwe und Malawi wurden verwüstet, Hunderte Menschen kamen ums Leben. Nun breiten sich immer mehr Krankheiten im Flutgebiet aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte am Dienstag mit, allein in Mosambik gebe es mehr als 1000 bestätigte Fälle von Cholera. "Offizielle Zahlen sind bei Cholera immer etwas schwierig, denn wir haben auch rund 2.700 Fälle von akutem Durchfall", sagt der WHO-Sprecher Christian Lindmeier. 900.000 Dosen Cholera-Impfstoff wurden am Dienstag in der Region erwartet. Bislang laufe alles nach Zeitplan, so Lindmeier. "Wir gehen also davon aus, dass die Impfkampagne morgen losgeht, hauptsächlich in den vier Gebieten Beira-Stadt, Dondo, Nhamatanda und Buzi. Dort sollen alle Menschen eine Impfdosis bekommen." Allein in Mosambik sind nach UN-Angaben rund 1,8 Millionen Menschen von den Folgen des Zyklons betroffen. "Idai" war Mitte März mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen über die südafrikanische Region hinweggefegt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres brachte den Zyklon auch mit dem Klimawandel in Zusammenhang.