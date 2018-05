Keine Entwarnung geben Ermittler und Politiker im Kampf gegen den Handel mit illegalen Drogen. Am Mittwoch wurde in Wiesbaden das "Bundeslagebild 2017" vorgestellt, und laut diesem ist die Zahl der erfassten Rauschgiftdelikte in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen. Dazu sagte Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamtes BKA: O-Ton: "Drogenhandel ist für Kriminelle nach wie vor ein lukratives Geschäft. Mit dem Verkauf von Drogen können Sie sehr, sehr hohe Gewinne erzielen, weshalb der Handel mit Rauschgit nach wie vor eben auch ein Betätigungsfeld der organisierten Kriminalität ist. Und gleichzeitig macht das Internet illegale Drogen insbesondere auch für junge Konsumenten leichter verfügbar." Bei den konsumnahen Delikten spielt offenbar Cannabis die Hauptrolle, mit rund zwei Dritteln aller erfassten Fälle, laut Drogenbericht ein Anstieg von ca. 14 Prozent. Im Bereich Kokain verzeichnet die Statistik einen Anstieg um rund 18 Prozent. Das bedeute aber nicht automatisch, dass in Deutschland viel mehr dieser Drogen konsumiert würden, sagte die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler von der CSU: O-Ton: "Es heißt für mich zunächst einmal, dass die Polizei und der Zoll mehr getan haben bei der Ermittlung von Rauschgiftdelikten insgesamt." Mortler sprach sich erneut gegen eine komplette Legalisierung von Cannabis aus. Statt dessen brauche man einen entschlossenen Konsens, dass die Verbreitung dieser Drogen ein Problem sei und man dem ernsthaft entgegentreten wolle, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung.