Sie laufen um ihr Leben. Einwohner des Dorfes El Rodeo versuchten sich am Montag in Sicherheit zu bringen, nachdem am Vulkan Fuego - zu deutsch Feuervulkan - erneut Explosionen zu hören waren. Bei einem Ausbruch des Vulkans am Sonntag waren nach jüngsten Angaben mehr als 30 Menschen getötet und rund 300 verletzt worden. Es wird befürchtet, dass noch mehr Menschen bei dem Vulkanausbruch ums Leben gekommen sind. Der Vulkan, der rund 35 Kilometer von der Hauptstadt Guatemala-Stadt liegt, stößt Asche und Gesteinsbrocken aus. Das erschwert die Suche der Rettungskräfte, sagt dieser Mann: "Die Herausforderung für uns ist, dass der Vulkan noch aktiv ist und extrem heißes Material ausspuckt. Das macht die Arbeit der Rettungskräfte noch schwieriger, weil das Gestein immer noch herunterfällt, während wir arbeiten." Nach Angaben der Regierung sind rund zwei Millionen Menschen von dem Vulkan-Ausbruch betroffen. Tausende Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen und in Notunterkünfte gehen. Es ist der heftigste Ausbruch des Feuervulkans der vergangenen Jahre. Seit 2002 hatte es dort immer wieder kräftige Aktivitäten gegeben.