Die Trauer und Anteilnahme nach dem Angriff auf zwei Moscheen in Neuseeland ist gewaltig. Auch im Nachbarland Australien, dem Land, aus dem der mutmaßliche Attentäter stammt, wurde auf eine ganz eigene Art Mitgefühl mit den Opfern und Angehörigen zum Ausdruck gebracht. Dort wurde am Samstagabend auf das weltbekannte Opernhaus in Sydney das Symbol Neuseelands, das silberne Farnblatt, projiziert. Aber auch direkt vor einem der zwei Anschlagsorte wurde mit neuseeländischer Tradition diese grausame Tragödie verarbeitet: Eine Gruppe von Bikern führten am Sonntag einen rituellen Tanz der Maori auf. Den sogenannten Haka. Inzwischen ist nach Angaben der Polizei die Zahl der Opfer des Attentats auf 50 gestiegen. Der mutmaßliche Attentäter wurde mittlerweile des Mordes angeklagt. Der 28-jährige Australier erschien am Samstag in Handschellen vor einem Gericht in Christchurch. In der Stadt hatte er, der Anklage zufolge, zuvor den schlimmsten Massenmord in der Geschichte des Landes begangen. Er soll das nächste Mal am 5. April vor Gericht stehen. Nach Polizeiangaben werden dann wahrscheinlich weitere Anklagen gegen ihn erhoben. Die Staatsanwaltschaft geht zurzeit von einem Einzeltäter mit rassistischen Motiven aus.