Mindestens 43 Tote, das ist die blutige Bilanz des Angriffs auf ein Regierungsgebäude in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Bei einem Großteil der Toten handele es sich um Mitarbeiter des Bau-Ministeriums, so ein Sprecher am Dienstag. Außerdem seien drei der Angreifer erschossen, mindestens zehn Menschen verletzt worden. Einer der Attentäter hatte sich in einem Auto vor dem Ministerium in die Luft gesprengt. Danach stürmten Angreifer die nahe gelegene Behörde und nahmen Zivilisten als Geiseln. "Wir hörten die Explosion, ein furchteinflößendes Geräusch. Wir hatten Angst und haben uns davon gemacht. Die Menschen waren außer sich, alle rannten weg." Es folgte ein stundenlanges Feuergefecht mit dem Militär. Den Angaben zufolge konnten rund 350 Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. In Afghanistan kommt es immer wieder zu Angriffen auf Regierungsbüros, zumeist von den radikal-islamischen Taliban. Zu der Tat vom Montag bekannte sich zunächst niemand.