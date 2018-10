Tag 5 nach dem verheerden Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi, sowie der darauffolgenden bis zu sechs Meter hohen Tsunami-Welle. Die Rettungskräfte geben bei ihren Such- und Rettungsaktionen in Palu nicht auf. Aber es ist ein Rennen gegen die Zeit. Denn viele Menschen können nur noch leblos geborgen werden. Nach Angaben der Behörden ist die Zahl der Personen, die ums Leben gekommen sind, auf rund 1400 gestiegen. Es werden aber deutlich mehr Opfer erwartet. Denn viele der betroffenen Landesteile sind weiterhin nicht erreichbar. Erste Hilfsgüter sind jedoch angekommen und internationale Hilfe ist auf dem Weg. Doch die Lage vor Ort bleibt weiterhin dramatisch. Auch weil viele Nachbeben die Arbeit erschweren. Ein Abgeordneter des örtlichen Parlaments am Mittwoch in Palu: "Nach dem, was wir gesehen haben, haben die Menschen gar kein Vertrauen mehr in den Boden, auf dem sie stehen, da es so viele Nachbeben gegeben hat." Auch der indonesische Präsident Joko Widodo besuchte erneut das Krisengebiet. Aber noch immer ist das Ausmaß der Katastrophe für die Anwohner kaum begreifbar: "Dies war das Ramayana Einkaufszentrum, das von dem gewaltigen Erdbeben mit einer Stärke von 7,5 auf der Richter-Skala getroffen wurde. Dieses Einkaufszentrum liegt im Herzen der Stadt Palu und es war eine Ikone hier. Aber jetzt ist es ein Trümmerhaufen und die Leute hier können es nicht mehr benutzen." Indonesische Frachtflugzeuge landeten am Mittwoch mit mehreren Tonnen Hilfslieferungen und Treibstoff. Auf den Rückflügen nehmen sie dann die bedürftigsten Menschen mit. Das Militär soll nun auch vor weiteren Plünderungen schützen. Große Sorge bereitet den Behörden jedoch weiterhin das Risiko von Epidemien, da noch viele Tote unter den Trümmern begraben sind und es kaum Trinkwasser gibt.