Rund eine Woche nach dem Zyklon "Idai" kämpfen Rettungskräfte in Mosambik und Simbabwe weiter fieberhaft darum, zu Opfern in abgelegenen Gebieten vorzudringen. Tausende Überlebende sind von der Außenwelt abgeschnitten, berichten Hilfsorganisationen. Die Internationale Organisation für Migration geht mittlerweile von über 500 Toten aus. Es wird aber erwartet, dass sich die Opferzahlen deutlich erhöhen, da viele Menschen vermisst werden. Die Vereinten Nationen haben nun erste Hilfen von 20 Millionen Dollar freigegeben, berichten Medien. Allein in Mosambik seien durch den schweren Tropensturm mindestens 400.000 Menschen obdachlos, teilte das Rote Kreuz mit. Dieser Mann hat seine Familie mit einem Kanu gerettet, sagt er. Jetzt versuche er sein Bestes, um anderen Menschen in ihrer Not zu helfen: "Da oben, da sitzt jemand auf einem Baum. Seit Freitag. Ohne Essen oder sonst was. Wie sollen wir hier leben? Also komme ich hierher, um zu helfen. Da sind noch so viele Menschen, die Hilfe brauchen." Unicef schätzt, dass rund 260.000 Kinder in Gefahr seien. Diese junge Mutter berichtet von dem Tag, als der Zyklon auf die südwestafrikanische Küste traf: "Nach den starken Winden, kam am nächsten Tag das ganze Wasser und wir mussten fliehen. Ich packte meine Kinder - Meine Ziege, die Hühner und Enten blieben alle hier. Wir haben weder Kleidung noch etwas zum Essen. Wir schlafen auf den Straßen, ob Regen oder kein Regen, das ist egal." Die Vereinten Nationen (UN) sprachen von der möglicherweise schlimmsten Wetterkatastrophe, die die südliche Hemisphäre bisher erlebt habe. Nach verheerenden Regenfällen und Überschwemmungen befürchten Ärzte nun den Ausbruch von Krankheiten durch verunreinigtes Wasser. Sowohl Mosambik als auch Simbabwe erklärten für mehrere Gebiete den Notstand. Die Europäische Union hatte am Dienstag Nothilfe von 3,5 Millionen Euro zugesagt. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten Unterstützung an.