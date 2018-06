Bei einem Vulkanausbruch in Guatemala starben am Sonntag mindestens 25 Menschen, etwa 300 wurden verletzt. Der Vulkan Fuego, zu deutsch „Feuer" ist von der unter Touristen beliebten Kolonialstadt La Antigua aus zu sehen. Er hatte seit über vier Jahrzehnten geruht. Am Sonntag gegen 16 Uhr Ortszeit floss rauchende Lava durch das nächstgelene Dorf El Rodeo, auch in der 40 Kilometer weiter entfernten Hauptstadt ging Ascheregen nieder, auch schwarzer Rauch war vielerorts zu sehen. Videos vom guatemaltekischen Katastrophenschutz zeigen Überlebende, direkt nach dem Ausbruch. „Es konnten nicht alle fliehen. Ich glaube, sie wurden verschüttet." -„Wie konnten Sie fliehen?" „Wir haben die Lava auf den Maisfeldern gesehen und sind auf einen Hügel gerannt." -„Wie viele gehören zu ihrer Familie?" „Viele" „Wurden sie verschüttet?" "Ich glaube schon." Teile der Vulkanasche können bis zu 700 Grad heiß sein, Lava und Asche können zu Erdrutschen und Überflutungen führen. Guatemalas Präsident Jimmy Morales erwägt, den Ausnahmezustand zu verhängen. Ein Sprecher vom Katastrophenschutz erklärte: „Als wir gegen 16 Uhr informiert wurden, haben wir evakuiert. Ich wiederhole, heute Morgen und heute Nachmittag sah die Lage noch gut aus, es fiel nur ein bisschen Sand und Asche, Evakuieren schien nicht nötig zu sein, bis dann Auswurfmaterial kam." Über 3000 Menschen wurden anschließend im Umland des Vulkans evakuiert.