Starker Regen und anschließende Überschwemmungen haben in der kenianischen Hauptstadt Nairobi mindestens 15 Menschen getötet. Nach Angaben lokaler Medien waren die meisten Opfer ertrunken. Demnach hatte tagelanger Regen auch viele Straßen in der Region überflutet und den Verkehr teilweise stark behindert. Polizei und Rettungskräfte berichteten am Wochenende auch von zusammengestürzten Gebäuden und vielen Unfällen, die durch die Wassermassen verursachten worden seien.