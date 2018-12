Gänsebraten, Gastfreundschaft und wenigstens einmal im Jahr ein rauschendes Fest feiern - das ist für diese Menschen nicht selbstverständlich. Viele von Ihnen leben auf der Straße. Umso größer die Freude, dass Frank Zander wieder zu seinem traditionellen Weihnachtsessen geladen hatte - der 24. Ausgabe. Rund 3000 Gäste kamen dazu ins Berliner Hotel Estrel, um bei Gänsebraten und Klößen für ein paar Stunden ihren Alltag hinter sich zu lassen. Für Zander ist das Weihnachtsessen eine Herzensangelegenheit. O-TON ENTERTAINER FRANK ZANDER ("Ich bin jetzt ein bisschen am Wasser gebaut, weil diese Menschen, die sich dann wirklich freuen. Denn ich kenne so viel, die freuen sich über gar nichts mehr. Und das ist natürlich toll zu sehen. Und ich will noch durchhalten. Ich denke mal, zehn Jahre noch, und dann gebe ich den Stab weiter." Und auch bei den Gästen kommt das Weihnachtsessen gut an. O-TON BESUCHERIN RABEA FEIL ("Es bedeutet uns sehr, sehr viel. Wir sind froh, dass wenigstens er so was macht. Und ich bin auch das dritte Mal hier. Und ich finde es immer so schön, hier zu sein, bei Frank Zander.") O-TON BESUCHER MARKO LETTAU ("Ich sage Ihnen so, wie es ist für mich heute Abend, nämlich dass ich trage ihn tief, fest wie ein Tattoo im Herzen. Dass wir hier sein dürfen, einen Bändchen bekommen haben und auch noch lecker schön Festessen. - Definitiv.") Dutzende Helfer und Sponsoren arbeiten seit Wochen daran, den Gästen einen unvergesslichen Tag bieten zu können. Während des Weihnachtsessen bedienen Politiker wie der Linken-Politiker Gregor Gysi oder auch Prominente wie der Schauspieler Oliver Korritke die Gäste: O-TON SCHAUSPIELER OLIVER KORITTKE ("Also eigentlich ist so ein Interview ja schon wieder falsch, weil dann sagen sie alle, ach jetzt machen sie schon wieder Fotos und sowieso nutzen das für sich selber. Aber ich bin auf jeden Fall hier, um die Menschen zu unterstützen. Es sind tolle Menschen irgendwie, denen es nicht so gut geht.") O-TON LINKEN-POLITIKER GREGOR GYSI ("In unserer Gesellschaft läuft etwas schief. wir haben geregelt den Schutz der Wohnung - gegen Ihren Willen darf ich nie in Ihre Wohnung. Aber wir haben nicht geregelt den Anspruch auf eine Wohnung. Und es wird höchste Zeit, dass das passiert.") Frank Zander veranstaltet die Feier seit 1995. Die Kosten werden durch Geld- und Sachspenden gedeckt. Die Gäste bekommen traditionell ein kleines Geschenk und können sich auch die Haare schneiden lassen. Soziale Einrichtungen hatten die Einlassbändchen in den letzten Wochen an Bedürftige verteilt.