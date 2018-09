HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet 14. September 2008 Banker von Lehman Brothers räumen ihre Büros Die US-Bank meldet am nächsten Morgen Insolvenz an "Ist der Bankrott unausweichlich?" "Ja, und es wird noch mehr geben." "Wie ist die Stimmung?" "Die Leute trinken Bier und rauchen da drinnen." 17. September 2008 Die US-Regierung zahlt 85 Milliarden Dollar Staatshilfen an den weltgrößten Versicherer AIG US-Finanzminister Henry Paulson warnt wenige Tage später: "Die Marktturbulenzen der letzten Woche haben ein neues Level erreicht und werden auch den Rest der Wirtschaft erfassen." In vielen Ländern stürzt die Wirtschaft in eine tiefe Rezession 5. Oktober 2008 Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Peer Steinbrück garantieren die Sicherheit deutscher Spareinlagen: O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Die Bundesregierung sagt am heutigen Tag, dass wir nicht zulassen werden, dass die Schieflage eines Finanzinstituts zu einer Schieflage des gesamten Systems wird. deshalb wird auch mit Hochdruck daran gearbeitet, die Hypo Real Estate zu sichern. Wir sagen außerdem, dass diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dafür wird die Bundesregierung sorgen, das sind wir auch den Steuerzahlern in Deutschland schuldig. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind, auch dafür steht die Bundesregierung ein." Mehrere Banken müssen im Lauf der folgenden Monate Staatshilfen beantragen Die Leitzinsen werden von den Notenbanken in einer konzertierten Aktion gesenkt 6. Oktober 2008 Ex-Lehman-Chef Richard Fuld erscheint zu einer Anhörung in Washington "Ich wache jede Nacht auf und frage mich, was ich hätte anders machen können." 17. Oktober 2008 Der Bundestag stimmt für Rettungspaket der Bundesregierung Es geht um Bürgschaften und Kapitalhilfen für die deutsche Finanzbranche Der staatliche Schutzschirm umfasst knapp 500 Milliarden Euro