Er muss zehn Jahre hinter Gitter. Im Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen hat das Landgericht Freiburg am Donnerstag außerdem Sicherungsverwahrung für den verurteilten 41-Jährigen angeordnet. Diese tritt nach Ende der Haftstrafe in Kraft. Bei dem Angeklagten handelt es sich laut Gericht um einen der "Kunden" des mutmaßlichen Haupttäters, dem Lebensgefährten der leiblichen Mutter des Kindes. Staatsanwältin Nikola Nowak: "Das hat der Vorsitzende begründet eben, dass hier der Hang des Angeklagten besteht schwere Straftaten zu begehen und dass wenn er in Freiheit belassen wäre, die sehr hohe Gefahr bestünde, dass er erneut in entsprechend schwerer Weise straffällig werden würde." Die Nebenklage des geschädigten Jungen hat Katja Ravat vertreten, sie zeigte sich nach der Urteilsverkündung zufrieden: "Das Urteil ist Tat- und Schuldangemessen. Das verbleibt auch nur geringfügig unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage und das halte ich in jeden Fall für akzeptabel." Der Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft war der schweren Vergewaltigung, des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, der Freiheitsberaubung, der gefährlichen Körperverletzung und des Erwerbs und Besitzes kinderpornographischer Schriften angeklagt. Er hatte bereits wegen früherer Sexualstraftaten im Gefängnis gesessen, stand unter sogenannter Führungsaufsicht und befand sich wegen der neuen Vorwürfe seit dem vergangenen September in Untersuchungshaft. Mehrere Täter sollen das neunjährige Opfer aus Staufen bei Freiburg der Anklage zufolge wiederholt über einen längeren Zeitraum hinweg missbraucht und vergewaltigt haben. Die Mutter und ihr wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestrafter Lebensgefährte sollen den Jungen im Internet gegen Bezahlung angeboten haben.