Die Pleite der US-Bank Lehman Brothers am 15. September 2008 löste ein Beben in der Finanzwirtschaft aus. Die Welt erlebte einen Konjunktureinbruch von fast beispiellosem Ausmaß. Banken und die Staatsfinanzen zahlreicher Länder gerieten in Turbulenzen. Wie ist es zehn Jahre später um die Finanzwelt bestellt? Jan Pieter Krahnen, Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Goethe-Universität Frankfurt erklärt, wie er die Risiken einschätzt. "Die Wiederholung dieses Szenarios werden wir nicht mehr sehen. Also wenn das Problem von der gleichen Richtung, aus der gleichen Ecke kommt, dann denke ich, sind wir heute besser aufgestellt als das seiner Zeit der Fall war. Wir haben alle möglichen Beobachtungsstationen eingerichtet, wir haben Eingriffsinstitutionen geschaffen, die die Banken vorher und nachher kontrollieren und auch eine Abwicklung realisieren können. Wir haben ein ganz anderes Insolvenzrecht geschaffen, nicht nur in Europa, auch in Amerika. Hier ist großer Fortschritt erzielt worden. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht irgendein anderes Problem geben kann und da liegt vielleicht auch die Brisanz für die Zukunft." - SCHNITT - "Wir haben sowohl in Amerika wie auch in Europa heute ein sichereres Bankensystem. Wir müssen aber dafür sorgen, die vorhandenen Regeln, die wir jetzt uns ausgedacht und geschaffen haben, sowohl in Europa wie auch in Amerika vollständig umzusetzen. Das ist noch keineswegs vollständig geschehen. Wenn jetzt über Deregulierung gesprochen wird, dann ist das nach meiner Auffassung ein Schritt in die falsche Richtung und legt auch den Akzent eher auf eine leichtfertige Handlungsweise, auch der Aufsicht, und das ist sicherlich nicht angemessen." Die Finanzkrise 2008 hatte auch eine tiefgreifende Vertrauenskrise für den Euro und die europäische Währungsunion zur Folge. Der Kraftakt zur Rettung des Bankensystems habe viele Staaten an den Rand ihrer Finanzierungsfähigkeit gebracht, sagt Krahnen. "Wir haben also heute, wie soll ich sagen, ein schwierige Balance zwischen immer noch relativ schwachen Banken, die auch noch dazu wenig profitabel sind in ganz Europa und Staaten, die eigentlich zu hoch verschuldet sind. Und in dieser Gemengelage kann man durchaus einige Zeit so weiter operieren, aber es dürfte kein größerer Schock kommen, der staatliche Mittel beanspruchen würde." Der Finanzexperte sieht verschiedene Gefahrenmomente. "Eines davon liegt natürlich in der sehr erratischen Wirtschaftspolitik, die aus Amerika derzeit betrieben wird, die zu einer großen Verunsicherung aller Parteien und auch eine Infragestellung aller existierenden Vereinbarungen bedeutet. Das ist eine schlechte Nachricht, vor allen Dingen für die sogenannten Emerging Markets. Also für die Entwicklungsländer und die werdenden Industrieländer vor allen Dingen in der Südhalbkugel." Aber auch die hiesige Finanzindustrie steht vor großen Herausforderungen. Die zunehmende Digitalisierung könnte laut Krahnen die etablierten Finanzinstitutionen und Bankensysteme auf sehr grundsätzliche Weise infrage stellen. So verlor in der vergangenen Woche die Commerzbank ihren Platz im Dax, welcher von dem jungen Onlinebezahldienst Wirecard eingenommen wurde.