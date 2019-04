Brasilianische Sicherheitskräfte haben bei Sao Paulo mehrere geplante Überfälle auf Geldautomaten vereiteltet. Bei einem Schusswechsel wurden dabei am Donnerstag zehn mutmaßliche Angreifer getötet. Ein Befehlshaber der Polizei sagte in einem Interview, die Gruppe sei mit fünf gepanzerten Fahrzeugen unterwegs gewesen und hätte großkalibrige Gewehren und Schutzwesten mitgeführt. "Sie waren auf Krieg vorbereitet. Zehn Schusswaffen, vier Pistolen, zwei Großkalibrige, zehn Schrotflinten, viel Sprengstoff." Bei Ankunft der Polizei flüchteten die Angreifer in ihren Fahrzeugen. Es kam zu einem Schusswechsel quer durch die Stadt Guararema, etwa 60 Kilometer östlich der Metropole Sao Paulo. Die Verdächtigen hätten auch versucht, Geiseln zu nehmen, so die Polizei. Das Büro für öffentliche Sicherheit des Staates Sao Paulo sagte in einer schriftlichen Mitteilung, dass etwa 25 Verdächtige beteiligt gewesen seien. Sie hätten geplant, Geldautomaten zu sprengen, um an das Geld zu kommen. Einer der Standorte befand sich neben einer Polizeistation.