"Für eine offene und freie Gesellschaft" - unter diesem Motto sind am Samstag in Berlin mehrere Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Das Bündnis "Unteilbar" hatte zu dem Protest aufgerufen. Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der ebenfalls zu einer Großdemo geladen hatte: "Deutschland war noch nie so gespalten wie heute. Und wir brauchen wieder ein Verständnis dafür, eine klare Haltung, dass Menschenwürde unteilbar ist. Menschenwürde hat jeder, jeder gleich." Man wolle nicht zulassen, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden, so die Veranstalter im Internet. Grund- und Freiheitsrechte dürften nicht weiter eingeschränkt werden. "Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zusammen unsere Meinung vertreten und in Deutschland verteilen, dass wir unteilbar sind." "Das wir ein Zeichen gegen Rassismus setzen." "Dass wir es auch nicht akzeptieren wollen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich da verteidigt und nicht sagt: Das ist nicht gefährlich, kann nichts passieren." Am frühen Nachmittag startete der Demonstrationszug am Alexanderplatz, für den frühen Abend war eine Abschlusskundgebung an der Siegessäule geplant, viele prominente Gesichter hatten zuvor ihre Unterstützung zugesagt.