Am Hambacher Forst hat die Großdemonstration für den Erhalt des Waldes stattgefunden. Am frühen Nachmittag sprachen die Veranstalter von mehreren Zehntausend Menschen, die gegen die Abholzung des Waldgebietes für den Kohleabbau protestierten. Die Polizei Aachen hatte die für Samstag angesetzte Großdemonstration zunächst verboten, das Verwaltungsgerichts Aachen hob das Verbot am Freitagnachmittag jedoch wieder auf. ("Also, mir persönlich geht es hauptsächlich um den Klimaschutz und da ist der Wald ein Symbol, dass man jetzt diese Braunkohle, die extrem klimaschädlich ist, nicht weiter einfach so grenzenlos abbaut und dabei alles Mögliche opfert. Es muss jetzt Schluss sein mit dem Braunkohleabbau und dass der Wald dann bleibt, ist wunderbar.") ("Dass es einfach zu viel ist, was wir als Energie auch verwenden. Dass diese Konzerne so eine Macht haben, der Wille der Menschen muss respektiert werden. Und deshalb bin ich hier, um dazu ein Zeichen zu setzen.") ("Wir kommen aus der Lausitzregion, wo wir auch viele Probleme mit der Braunkohle haben und wir haben uns kurzfristig entschlossen, mit zehn Mann hier anzureisen, um die Leute vor Ort zu unterstützen. Und es ist eigentlich noch wichtig, obwohl gestern diese Sätze gefallen sind, dass wir nochmal alle ein Zeichen setzen, dass es auch so bleiben wird, dass der Hamacher Wald stehen bleibt. Und dass Zeit wir so schnell wie möglich aus der Braunkohle aussteigen.") Der jahrelange Streit um die Rodungspläne des Braunkohlekonzerns RWE im Hambacher Forst hatte am Freitag eine spektakuläre Wendung genommen. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen untersagte dem Versorger am Freitag vorerst, den Wald bei Aachen weiter abzuholzen. RWE erklärte, dies habe weitreichende Konsequenzen. Möglicherweise werde es erst Ende 2020 eine bestandsfähige Gerichtsentscheidung geben, ob RWE dort roden dürfe. Der Streit um das Waldgebiet ist zum Symbol für die Kritik an der Kohleverstromung geworden. In den vergangenen Wochen hatte die Polizei in dem Gebiet die von Braunkohlegegnern errichteten Baumhäuser geräumt.