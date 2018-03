In Barcelona haben erneut Zehntausende Menschen für die Abspaltung Kataloniens von Spanien demonstriert. Zu der Großkundgebung hatte die separatistische Organisation ANC, katalanische Nationalversammlung, aufgerufen. Die Demonstration stand unter dem Motto "Republik jetzt!". Viele Menschen schwenkten die katalanische Flagge. Die ANC fordert, dass sich die drei für die Unabhängigkeit eintretenden Parteien auf die Bildung einer Regionalregierung einigen und so schnell wie möglich eine "Katalanische Republik" gründen. Bei der Wahl im Dezember hatten die Separatisten im Regionalparlament in Barcelona eine Mehrheit erzielt. Die Wahl eines neuen Regierungschefs wurde bislang dadurch verhindert, dass die Zentralregierung in Madrid Kandidaten ausschließt, gegen die die Justiz ermittelt. Das sei nicht hinnehmbar, sagte der ANC-Vizepräsident Agusti Alcoberro: "Wir fühlen uns nicht mehr als Bürger des Königreiches Spaniens. Wir sind Bürger der Republik von Katalonien." Das katalanische Parlament hatte am Freitag die für Montag geplante Sitzung zur Bildung einer neuen Regierung auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben. Ein Richter hatte zuvor den Antrag des Präsidentschaftskandidaten Jordi Sánchez auf vorübergehende Entlassung aus der U-Haft abgelehnt.