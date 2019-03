München, Köln, Berlin - in ganz Deutschland haben am Samstag Zehntausende gegen eine Änderung des Urheberrechts und geplante Uploadfilter für Internetplattformen in der EU protestiert. "Ich find das einfach blöd, weil man hat da keine Freiheit mehr. Die ganzen Youtuber verlieren ihre Jobs, können nicht mehr so frei irgendwie ihre Videos machen, müssen ständig irgendwie jemanden fragen und ihren eigentlichen Job nicht mehr so machen, wie es früher war. Und das ist halt durch diesen Artikel 13, ist echt scheiße." "Meines Erachtens ist das Urheberrecht gut so, wie es ist. Und es kann nicht sein, dass man die Verantwortung für Sachen, die urheberrechtswidrig sind, dann auf den Plattformbetreiber überträgt. Der kann halt auch nichts dafür, dass sich manche Leute nicht dran halten." "Ich bin ja auch dafür; dass urheberrechtlich geschütztes Material bezahlt wird, an denjenigen der das Urheberrecht hat. Aber es muss irgendwie eine andere Lösung geben." Das Europaparlament will in der kommenden Woche über Änderungen beim Urheberrecht und hier insbesondere bei Artikel 13 abstimmen. Das neue Urheberrecht würde digitale Plattformen wie Youtube zwingen, Urheberrechtsverletzungen durch ihre Nutzer zu vermeiden. Kritiker hatte argumentiert, dass dies angesichts der Datenmengen nur mit automatisierten Upload-Filtern gehe, die bereits beim Hochladen Bilder oder Filme überprüfen und notfalls löschen. Sie sehen die Gefahr, dass dann auch unproblematische Inhalte blockiert werden könnten.