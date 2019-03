Weltweit sind am Freitag wieder Schülerinnen und Schüler auf die Straßen gegangen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. In Berlin genossen die etwa 5000 Teilnehmer der Fridays-for-Future-Veranstaltung die Anwesenheit und Expertise von Wissenschaftlern. Der Mediziner und Kabarettist Eckart von Hirschhausen bezeichnete den Klimawandel als medizinischen Notfall, der auf die Intensivstation gehört. "Und dann wäre es nicht okay, wenn deine Mutter auf der Intensivstation auf der Charité liegt, zu sagen 'ach komm, wir treffen uns in einem Jahr wieder und reden nochmal darüber wie schlimm es ist', das ist inakzeptabel. Wir müssen jetzt handeln, weil die Erde und wir alle in Gefahr sind." Mehrere Wissenschaftler hatten die Annahmen der jungen Bewegung untersucht. Gregor Hagedorn vom Leibnitz-Institut: "Ihr habt Recht! Wir müssen diese Forderung stellen, wir müssen das Tempo enorm verstärken. Das hier ist die Stellungnahme, und jetzt haben ganz viele Wissenschaftler unterschrieben. Das sind 23.000 Wissenschaftler." Den Kampf müssen die Schüler aber selbst führen, sagte Hagedorn. Die Jugendlichen in Berlin zeigten sich optimistisch: "Weil wir haben jetzt hier eben dieses Druckmittel, eben auch als Schüler, es ist ja auch unsere Zukunft. Auch Christian Lindner, und ich verstehe nicht, dass er sich dann da irgendwie, dass er dann anderer Meinung ist und jetzt die Schüler dazu bringen will, nicht mehr zu demonstrieren. "Heute ist zwar Schule, aber ich finde wir müssen für unsere Zukunft hier sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wenn wir so weitermachen. Genau deswegen sind wir heute hier." Im Anschluss liefen die Demonstranten durchs Regierungsviertel, um ihre Forderung an die Bundesregierung deutlicher zu machen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Am Freitag fanden nach Angaben der Veranstalter in mehr als 210 deutschen Städten Demonstrationen statt. Auch in Düsseldorf. Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg hatte die weltweit stattfindenden Freitags-Proteste angestoßen. Eine Figur vom Düsseldorfer Rosenmontagszug begleitete die Veranstaltung, bei der nach Behördenangaben etwa 7000 Menschen anwesend waren. "Und ich glaube, das ist halt besonders wichtig, dass wir während der Schulzeit streiken, weil dadurch besonders viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde. Und ich hoffe, dass sich dann in nächster Zukunft auch etwas ändert. Also die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da, es muss jetzt etwas getan werden. " "Wenn es wirklich so sei, dass das lieber die Profis machen sollten, und wie Christian Lindner das denke ich mal meint, dass er einer dieser Profis ist, dann wäre schon längst etwas passiert. Weil das Problem ist jetzt schon seit mindestens Jahren bekannt. " Kritik an den Schülerprotesten gab es vom FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, der am Sonntag in einem Medienbericht verlauten ließ, dass Klimapolitik etwas für Profis sei. Das Engagement der Kinder und Jugendlichen finde er grundsätzlich gut.