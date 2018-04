Warmmachen für Bayern München. Christiano Ronaldo und Real Madrid können am Dienstagabend alles klar machen und ins Finale der Champions League einziehen. Nach dem 2:1 Sieg in München haben sich die Spanier eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen. Vieles deutet darauf hin, dass Real wieder einmal über den deutschen Rekordmeister triumphieren wird. Real-Trainer Zinedane Zidane will davon aber nichts wissen. Seine Mannschaft dürfe sich nicht zu früh freuen, warnt er: "Wichtig ist es für uns, das Spiel zu gewinnen und nichts anderes. Wir müssen auf das Spielfeld gehen und das Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel. Wir wollen nicht spekulieren, nicht nachdenken oder komische Dinge tun. Wir müssen rausgehen und früh treffen, das werden wir versuchen." Wer Bayern unterschätze habe schon jetzt verloren, mahnt Zidane: "Bayern wird überhaupt keine Angst haben. Bayern wird kommen, um ein großes Spiel zu machen. Sie sind ein großartiger Verein und eine große Mannschaft. Wir wissen das. Und deshalb müssen wir so bereit sein, wie niemals zuvor. Und wir müssen ein großartiges Spiel machen. Wenn uns das gelingt, können wir große Dinge erreichen. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass unserer Gegner Bayern ohne Komplexe kommen und sehr gut spielen wird." Real ist gewarnt: Im Viertelfinale gegen Juventus Turin hatten die Königlichen einen 3:0 Vorsprung aus dem Hinspiel schon verspielt, ehe Ronaldo mit einem Elfmeter in der allerletzten Minute doch noch das entscheidende 1:3 erzielen konnte. Ein ähnliches Drama gegen die Bayern würden sich die Spanier gerne ersparen.