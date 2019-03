Er ist zurück auf der großen Bühne: Fußball-Star Zinedine Zidane am Montagabend in Madrid bei seiner Präsentation als Comeback-Trainer von Real Madrid. Sein Auftritt hier an der Seite von Real-Präsident Florentino Perez. Beide zeigten sich wie ein Herz und eine Seele, wie Zidane versuchte, deutlich zu machen: O-Ton: "Ich weiß, dass heute ein besonderer Tag ist für alle, und ich bin sehr glücklich. Das ist das Wichtigste. Wie der Präsident sagte: Ich bin sehr froh, wieder Zuhause zu sein." Zidanes Vorgänger Santiago Solari war nach etlichen Niederlagen mit Real kurz zuvor offiziell als Cheftrainer hier entlassen worden. Zidane sagte jetzt zu seinem damaligen vorläufigen Rückzug im Mai 2018, nach seinem Rekord mit dem dritten Gewinn der Champions League in Folge als Trainer von Real Madrid: "Ich möchte da ganz klar sein - es war damals richtig, dass ich ging. Nach diesen zweieinhalb Jahren war meines Erachtens ein Wechsel angebracht. Es war nicht angenehm für mich, aber nach all diesen großartigen Erfolgen schien damals für mich ein Wechsel nötig." Passanten in Madrid zeigten sich überwiegend zufrieden mit dem neuen Job für Zidane: O-Ton: "Ich habe das gerade mitbekommen. Ich denke, das ist gut, er ist ein Trainer, der noch im vorigen Jahr sehr gute Ergebnisse erzielte. Ein Ex-Fußballer, und er wird wahrscheinlich wieder gute Resultate erreichen." O-Ton: "Er muss jetzt retten, was noch zu retten ist. Die Qualifikation für die Champions League, mehr kann man kaum erwarten. Und wichtig wird sein, dass er nun Zeit hat, alles vorzubereiten, damit man gut in die kommende Saison startet." O-Ton: "Ich denke, das passt, weil ein anderer Kandidat, José Mourinho, nicht besser wäre, weil der keinen guten Draht zum Team hätte." O-Ton: "Zidane hätte niemals gehen sollen. Als Ex-Spieler versteht er das Spiel. Ich denke, das Team ist nun in guten Händen. Nun muss ihm Präsident Florentino Perez auch geben, was er fordert, damit er ein gutes Team aufbauen kann und die Dinge nach vorne bewegt." Zinedine Zidane, hier neben seiner Frau Veronique, ist mittlerweile 46 Jahre alt oder eben jung. Er erhielt nun einen Dreijahresvertrag als neuer, alter Cheftrainer hier bei Real Madrid.