MICHAEL GROSSE-BRÖMER (CDU), PARLAMENTARISCHER GESCHÄFTSFÜHRER DER UNIONSFRAKTION "Es ist so, dass wir ja jetzt auf der Zielgeraden angekommen sind, weil ja morgen der Zieleinlauf geplant ist. Und deswegen werden wir morgen im Willy-Brandt-Haus bei den abschließenden Beratungen weiterhin manche dicke Brocken aus dem Weg räumen müssen. Aber in letzter Konsequenz bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Wir haben alle Verantwortung für unsere Parteien, für unser Wahlprogramm, aber wir haben auch alle Verantwortung für dieses Land, für die Gestaltung der Politik in diesem Land, die dazu führen soll, dass Deutschland auch eine gute Zukunft hat. Das ist unser gemeinsames Ziel, und der Weg dahin ist nach wie vor umstritten. Aber das ist ja auch nicht unüblich in Sondierungen. Deswegen werden wir weiter hart verhandeln, auch morgen noch. Aber ich bin optimistisch, dass wir zu Lösungen kommen können."