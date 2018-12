Athleten aus aller Welt kamen am Sonntag zur Wintersaison-Eröffnung unter besten Bedingungen nach Mayerhofen im Zillertal. Dabei mussten sich die Sportler in diesem spektakulären Staffelbewerb sowohl auf dem Boden wie in der Luft beweisen. Jeweils vier Teilnehmer kämpfen zusammen als Team um den Sieg. Zu den Disziplinen zählen Skibergsteigen, Mountainbiken, was als "Rise" also Aufstieg bezeichnet wird, sowie Paragleiten und Skifahren bzw. Snowboarden, was dann unter der Rubrik "Fall" eingeordnet wird. Das ist also der Teil, wo es bergab geht. Insgesamt nahmen 85 Mannschaften teil. Und gewonnen hat mit 39 Minuten und 7 Sekunden das Team Red Bull bei dieser siebten Ausgabe der Veranstaltung.