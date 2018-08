Elias Nerlich hat geschafft, wovon viele Gleichgesinnte träumen. Der Berliner ist Kapitän des neuen eSport-Teams von Hertha BSC. Mehr als 2000 Spieler und Spielerinnen wollten für Hertha auf dem Bildschirm Flanken schlagen und Tore schießen, nur vier haben es schließlich in den Kader geschafft. Neben dem 20-jährigen Nerlich noch ein 14-jähriger und zwei 16-jährige. Gespielt wird FIFA von Electronic Arts. Um richtig gut zu werden, müsse hart gearbeitet werden, sagt Nerlich: "Also wie die wirklichen Fußballprofis trainieren die eSportler auch täglich mit ihren Partnern, um auf einem bestimmten Level zu bleiben oder um sich selber noch zu verbessern. Man zockt drei bis vier Stunden gegen einen Gegner, der ungefähr Dein Niveau hat und dann tauscht man sich aus, wo was man besser machen kann." Seit Jahren ist FIFA einer der Hits in der Spieler-Szene. Das hat auch die Bundesliga erkannt. Immer mehr Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga steigen in das eSports Business ein und hoffen auf Prestige und fette Preisgelder. Es ist naheliegend, dass sich die Vereine dabei für die virtuelle Umsetzung ihres eigentlichen Sports entscheiden. Die Anforderungen an die Profi-Spieler seien hoch, sagt Nerlich: "Man muss auf jeden Fall ganz schön nervenstark sein, man muss schnell im Kopf sein und eine gute Augen-Hand-Koordination haben. Und natürlich Ehrgeiz." Begeistert vom eSport-Boom ist natürlich auch Fifa-Entwickler Electronic Arts. Schließlich locken hohe Verkaufszahlen und man bleibt im Gespräch. Elektronik Arts-Geschäftsführer Deutschland Jens Kosche sieht noch viel Luft nach oben. "Wir sind da ganz klar am Anfang. Wir sehen ja, dass Hallen inzwischen schon gefüllt werden können mit eSports, das wird aber noch größer. Am Ende wird das vermutlich so sein, wie wir heute Bundesliga Fußball wahrnehmen, dass also in mehreren Städten gleichzeitig in Hallen mit 60.000 Leuten das angucken und dann natürlich das Internet in die ganze Welt verbreitet wird." Die Zahl der Bundesligisten, die eSportler unter Vertrag haben wird immer länger. Neben Hertha sind hier mittlerweile unter anderen der VfL Wolfsburg, Schalke 04, Bayer Leverkusen, RB Leipzig oder der VfB Stuttgart aktiv.