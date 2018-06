Zölle auf einen US-Mythos

(Korrigiert die Aussage des Harley-Davidson-Mitteleuropa-Chefs derart, dass bisher erst über mögliche Preiserhöhungen diskutiert wird.) Harley-Davidson-Jünger kommen an diesem Wochenende in Hamburg zusammen, um ihren Kult-Bikes Made in USA zu huldigen. Begonnen haben die diesjährigen Harley Days ausgerechnet an dem Tag, an dem die EU nach den heftig kritisierten US-Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Europa mit gleicher Waffe zurückschlug. Seit Freitag gelten Gegenzölle auf Importe von zahlreichen Produkten wie Jeans, Erdnussbutter und eben auch Motorrädern. Für die Biker hier offenbar kein Grund, sich von ihren Maschinen zu distanzieren. O-Ton: "Das einfach die Kult von Motorrad, ist einfach Kult. Muss ich sagen. Bin ja vorher andere Motorräder gefahren. Aber seitdem, wo ich Harley - eine ganz andere Welt." In diese andere Welt einzutauchen, das bleibt für manch einen Zweiradfan - zumindest theoretisch - auch bei möglichen Preisanstiegen das Ziel. O-Ton: "Am Ende spielt der Preis ja keine Rolle. Sonst muss man halt auch in die USA." Auch ein Ansatz. Denn bei Harley-Davidson sind mögliche, höhere Preise und eine Beeinträchtigung der Nachfrage in der EU wegen der höheren Zölle aktuell zumindest diskutierte Themen, so der Mitteleuropa-Chef des Unternehmens, Christian Arnezeder. Derzeit seien die Lager zwar noch gut mit Importfahrzeugen gefüllt. Aber spätestens mit der neuen Modellreihe im Herbst werde man die Auswirkungen der EU-Maßnahmen wohl zu spüren bekommen - was dann daraus folgt, ist offen. O-Ton: "Das können wir eigentlich nicht abschätzen, ob der 'American Way of Life' jetzt stärker wirkt oder wir sagen, nein, die Zölle wirken stärker. Ich glaube, dass unsere Kunden weise genug sind, um zu sehen, dass wir für freien Handel stehen nach wie vor und wir uns in keine politische Diskussion involvieren wollen." Am Wochenende ist dieser "American Way of Life" an der Elbe zumindest definitiv sehr lebendig, wenn Tausende Biker sich und ihre Maschinen feiern.