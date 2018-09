Einsatz des Zolls am Dienstag am Kölner Hauptbahnhof. So wie hier kontrollierten die Fahnder im gesamten Bundesgebiet, ob Unternehmer ihren Angestellten auch wirklich den gesetzlichen Mindestlohn von 8 Euro 84 pro Stunde zahlen. Zudem sollte mit den Kontrollen gegen Schwarzarbeit und illegale Tätigkeiten vorgegangen werden. Bundesweit waren rund 6000 Beamte im Einsatz. Jens Ahland, Sprecher des Kölner Zolls: „Wir sind Bestandteil einer bundesweiten Maßnahme Heute und Morgen von früh bis spät und befragen ganz gezielt Branchen die für uns in Sachen Mindestlohn besonders interessant sind. Das sind hier am Hauptbahnhof in Köln natürlich die Taxibranche aber auch im Inneren die Gastronomiebranche. Einzelhandel auch zum Teil aber Taxi und Gastro ist so unser Hauptansinnen ." Immer wieder stehen Branchen wie das Bau-, Reinigungs- und Gastgewerbe im Verdacht, dass hier einzelne Unternehmer den gesetzlichen Mindestlohn nicht zahlen. Dort verdienen die Beschäftigten weniger Geld, als ihnen zusteht. Bei den Kontrollen befragen die Fahnder die Beschäftigten und prüfen die Geschäftsunterlagen der Arbeitgeber. Der Mindestlohn ist eine gesetzliche Vorgabe. Acht Euro vierundachtzig. Und es gibt immer noch Arbeitgeber die versuchen da zu tricksen und diesen zu umgehen und deswegen ist es wichtig zu kontrollieren und auch mit solchen Präventivmaßnahmen zeigen, dass immer mit uns zu rechnen ist." Die Kontrollen sollen auch am Mittwoch fortgesetzt werden. Verstoßen Unternehmen gegen das Mindestlohngesetz drohen Strafen von bis zu 500.000 Euro.