Eine Punktlandung legte dieses kleine Spitzmaulnashorn im Zoo Berlin hin - genau am Weltnashorntag, am 22. September, kam das noch namenlose Rhino-Mädchen zu Welt - und machte seine Mutter Maburi damit zur dreifachen Mama. Ein Zuchterfolg, auch für Tierarzt Dr. Andreas Ochs, der dabei war als der Nachwuchs der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. "Wir haben bisher immer Glück gehabt. Sowohl unser Bull, der jetzt umgezogen ist und die Kühe, die wir hier haben, haben das immer ganz prima gemacht. Wir hatten verschiedene Kühe, natürlich verschiedene Bullen. Es ist ja jetzt das 20., das hier geboren wird. Ja, insofern sind wir einer der Spitzenreiter in der Spitzmaulnashornzucht." Und klar, das Nashorn-Kind hat schon seine Fangemeinde. "Und das sieht gar nicht aus wie so ein altes Nashorn, so ein dickes, sondern es ist noch ganz zierlich." "Ich hab's gesehen. Da steht er." "Den Popo." Und was finden die Zoobesucher besonders niedlich? "Die Ohren, das hat so kleine, die wackeln so schön und es guckt immer so nach oben." Bei seiner Geburt wo das Jungtier 20 Kilo. Die Dickhäuter haben eine Tragzeit von 14 Monaten. Die Nichtregierungsorganisation IUCN stuft Spitzmaulnashörner in ihrer afrikanischen Heimat als "vom Aussterben bedroht" ein.