Montag in Washington: Facebook-Chef Mark Zuckerberg auf dem Weg zum Büro des demokratischen Senators von Florida, BILL NELSON, mit Blick auf seine bevorstehenden Aussagen vor dem US-Parlament, dem Kongress, am Dienstag und Mittwoch. Zuckerberg hat in einer schriftlichen Erklärung am Montag geäußert, dass sein Internetkonzern nicht genug gegen Missbrauch getan habe und er daher um Entschuldigung bitte. Es sei klar, dass man mehr hätte tun müssen, um die Verwendung von Werkzeugen der Plattform für negative Nutzungen zu verhindern. Der kritische Blick hätte weiter sein sollen hinsichtlich der Verantwortung, und das sei ein großer Fehler gewesen. Er habe Facebook gestartet, er leite es, und er sei verantwortlich dafür, was dort geschehe. Zuckerberg erklärte, die großen Investitionen von Facebook im Bereich Sicherheit würden dafür sorgen, dass die Gewinnträchtigkeit des Konzern wachsen werde.