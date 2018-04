Großes Glück hatten die Reisenden in diesem Zug in Indien: Diese 22 Waggons waren am Samstag etwa 15 Kilometer führerlos und ohne Lokomotive losgerollt. An Bord mehrere Hundert Menschen. Bahnarbeiter hatten offenbar Bremsklötze nicht richtig befestigt und so den Zwischenfall verursacht. 45 Minuten dauerte die Fahrt, dann konnten die Waggons mit Hilfe von Steinen gestoppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Behörden untersuchen den Vorfall, fünf Bahnmitarbeiter wurden bereits entlassen.