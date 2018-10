Nach der Wahl in Bosnien-Herzegowina droht dem Vielvölkerstaat eine Phase politischer Instabilität. Gewählt wurde am Sonntag das Staatspräsidium, das mit je einem Vertreter der Kroaten, der Serben und der muslimischen Bosniaken besetzt wird. Die Sitze gingen an Milorad Dodik für die bosnischen Serben, Sefik Dzaferovic für die Bosniaken und Zeljko Komsic für die Kroaten. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Bosnien-Krieges machten alle drei Gruppen Wahlkampf mit Parolen, die sich gegen die jeweils anderen Teile der Bevölkerung richteten. Von den 3,4 Millionen Wahlberechtigten gingen laut Wahlkommission nur 53 Prozent an die Urnen. Der Wahlausgang galt als richtungsweisend dafür, ob sich das Land weiter in Richtung EU und Nato bewegt oder ob die Spannungen zwischen den Volksgruppen wieder zunehmen.