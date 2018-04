In Trier ist am Freitag eine umstrittene Karl-Marx-Statue aufgestellt worden. Die meterhohe Bronzeskulptur ist ein Geschenk der Volksrepublik China anlässlich des 200. Geburtstags des wohl berühmtesten Sohnes der Stadt. Triers Baudezernent, Andreas Ludwig, zu dem geschichtsträchtigen Präsent am Freitag vor Ort: "Eine Glorifizierung wäre falsch. Das haben wir im Stadtrat, wo wir das ja breit diskutiert haben, nie gewollt. Was wir wollen ist diese Auseinandersetzung. Karl Marx ist der berühmteste Sohn Triers. Er ist hier vor 200 Jahren geboren worden. Er hat am FWG, am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Abitur gemacht und er hat immer Trierer Dialekt gesprochen und deshalb ist er ein Trierer Junge. Und wo anders als in Trier muss man sich mit ihm auseinandersetzen?" Hier die Stimmen von einigen Bürgern. Sie haben kein Problem mit dieser neuen Zierde: "Es wird Zeit, dass Trier mal zu Karl Marx ein normales Verhältnis entwickelt. Ich finde das gut." "Der Marx stört uns nicht. Wir waren bis jetzt immer zufrieden mit ihm." "Für Tourismus, genau. Ich find auch den Platz gut. Ich sehe da überhaupt nix Negatives." Das Geschenk aus China ist nicht das einzige Ereignis im Jubiläumsjahr. So wurde unter anderem auch im Geburtshaus von Marx, das seit Jahrzehnten ein Museum ist, das Ausstellungskonzept neu überarbeitet. Und wer in Trier in diesen Tagen die Straße überquert, sieht sogar einen kleinen Marx als Ampelmännchen.