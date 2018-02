Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma äußerte sich am Mittwoch in einem etwa einstündigen Fernsehinterview. Einer direkten Antwort auf die Frage nach einem Rücktritt wich er aus. Er bezeichnete das Verhalten des ANC als unfair und erklärte, er habe kein Unrecht begangen: "Ich habe das Gefühl, dass die Führung unfair ist. Sie helfen mir nicht dabei zu verstehen, was so kritisch ist. Es heißt nur, Du musst gehen. Damit habe ich ein Problem." Die südafrikanische Regierungspartei ANC hatte am Dienstag die Abberufung von Zuma beschlossen. Der seit 2009 amtierende Präsident sieht sich seit langem mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Unter anderem geht es um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft während seiner Zeit als Vizepräsident in den 90er Jahren. Das Parlament zog für Donnerstag einen Mistrauensantrag gegen ihn vor, den auch seine Partei ANC mittragen will. Für einen Sturz Zumas reicht eine einfache Mehrheit. Zuma hat schon mehrere Misstrauensabstimmungen überlebt, jedoch wurde die Schar seiner Unterstützer immer geringer. Auch auf seine Verbündeten stieg am Mittwoch der Druck: Eine Eliteeinheit der Polizei ging in einem Großeinsatz gegen Vertraute des Präsidenten vor, denen ebenfalls Vergehen vorgeworfen werden. Einem Sprecher der Elite-Einheit Hawks zufolge wurden drei Personen in Verbindung mit Vorwürfen der Korruption festgenommen. In Zumas neunjähriger Amtszeit stagnierte die Wirtschaft Südafrikas, der nach Nigeria zweitgrößten Volkswirtschaft des Kontinents. Banken und Unternehmen halten sich wegen der politischen Unsicherheiten und der Korruption mit Investitionen zurück.