Militärfahrzeuge und Panzer am Freitag in der türkischen Stadt Kilis an der Grenze zu Syrien. Am gleichen Tag hatten von der Türkei unterstützte Rebellen erklärt, sie rückten zusammen mit türkischen Streitkräften auf die syrische Kurdenmetropole Manbidsch vor. Damit drohte ein Aufeinandertreffen mit der syrischen Armee. Angesichts eines drohenden Angriffs der türkischen Armee auf Manbidsch war die syrische Armee am Freitag in die Stadt eingerückt. Die bislang von den USA unterstützte Kurdenmiliz YPG hatte Präsident Baschar al-Assad zuvor aufgefordert, Manbidsch vor türkischen Truppen und Milizen zu schützen. Die Türkei betrachtet die YPG als terroristische Gruppierung und kündigte ihre Zerschlagung an. Der türkische Präsident Erdogan äußerte sich in Istanbul zur aktuellen Lage. "Die Gebiete gehören zu Syrien. Wir sind gegen die Teilung Syriens. Unser einziges Ziel ist es, dort alle Terrororganisationen zu vertreiben. Wenn die Terroristen weg sind, haben wir dort nichts mehr zu tun." Für die YPG wurden die türkischen Drohungen zu einer realen Gefahr, als US-Präsident Donald Trump vor einer Woche den Abzug der US-Soldaten aus Syrien befahl und der Türkei damit freie Hand gegen die Kurden im Norden Syriens gab. Die syrische Armee verkündete am Freitag, sie habe Manbidsch eingenommen. Die syrische Flagge sei in der Stadt gehisst worden. Die Armee garantiere die Sicherheit aller syrischen Bürger und aller anderen Personen in dem Gebiet. Die meist gut informierte Syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte erklärte, die Armee habe Positionen zwischen der Stadt und der von der Türkei unterstützten Miliz bezogen. Russland begrüßte den Einzug der syrischen Armee in Manbidsch. Dies sei eine positive Entwicklung, sagte ein Sprecher des Präsidialamtes in Moskau.