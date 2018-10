Sieben Jahre Flugzeit, neun Billionen Kilometer und zwei Sonden soll es brauchen, um die Geheimnisse des kleinsten Planeten unseres Sonnensystems zu lüften. In der Nacht zu Samstag (Ortszeit) soll vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana die "BepiColombo"-Mission zum Merkur starten. An Bord einer Ariane-5-Rakete sollen der europäische "Mercury Planetary Orbiter" (MPO) und der japanische "Mercury Magnetospheric Orbiter" (MMO) ins All gebracht werden. ESA-Flugdirektor Andrea Accomazzo: "Merkur ist ein Planet, den wir noch nicht ganz gut verstehen. Es ist so nah an der Sonne, und wir verstehen nicht, warum Merkur so ist, obwohl er so nah an der Sonne ist. So, wenn wir das besser verstehen, dann können unsere Wissenschaftler auch besser verstehen die Entstehung anderer Planeten und die Erde auch." Der Weg zum Merkur ist beschwerlich: Die Fortbewegung in Richtung Sonne ist wegen deren starken Anziehungskraft nicht unproblematisch. "BepiColombo" muss auf ihrem Weg daher einmal die Erde, zweimal die Venus und schließlich sechsmal den Merkur umrunden. "Ganz am Anfang wir müssen zuerst die Sonde praktisch konfigurieren, wir müssen die Solarpanele ausfahren, so dass wir Energie von der Sonne bekommen können, und dann wir werden zuerst diese Cruise Phase Richtung Merkur anfangen. Es dauert nur leider sieben Jahre, bis wir da hin sind.") Mit der eigentlichen Erhebung der Daten beginnen die Orbiter im März 2026. Mit den Daten der Mission, deren Ende für Mai 2028 angesetzt ist, wollen die Wissenschaftler Fragen klären, die bei einer ersten Merkur-Mission in den Jahren 2011 bis 2015 aufgetaucht sind.